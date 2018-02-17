Рельсы из Кузбасса начали поставлять в Грецию

АО «Евраз ЗСМК» осуществил первую поставку рельсов на рынок ЕС, сообщает Авант-Партнер со ссылкой на пресс-службу «Евраз Груп».

Партию рельсов европейского профиля 54 Е1 объемом 1,65 тыс. тонн комбинат отгрузил в Грецию, где они будут использованы для расширения метрополитена Афин.

Заказ из Греции поступил в 2017 году после того, как представители афинского метрополитена «Attiko Metro» и исполнителя проекта компании «J&P Avax» провели аудит производства на комбинате и оценили процесс тестирования рельсов.

В 2016 году «Евраз ЗСМК» из 680 тыс. тонн годового производства отправлял на экспорт в страны дальнего зарубежья 70 тыс. тонн продукции.