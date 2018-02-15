В Москве согласовали проведение марш памяти Бориса Немцова

Власти Москвы согласовали проведение 25 февраля марш памяти Бориса Немцова по заявке движения «Солидарность», сообщает Росбалт со ссылкой на члена движения Илью Яшина.

По его словам, шествие начнется на Страстном и пройдет по бульварам до проспекта Сахарова. Сбор участников будет проходить в 13 часов на Страстном бульваре.

В заявке указано до 30 тыс. участников акции.

Напомним, Борис Немцов был застрелен в центре Москвы поздно вечером 27 февраля 2015 года. По делу об убийстве были осуждены Заур Дадаев, которого следствие признало исполнителем преступления, а также Хамзат Бахаев, Анзор и Шадид Губашевы и Тамерлан Эскерханов.