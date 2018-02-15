В Кузбассе пресекли хищение деталей с железнодорожного предприятия

В Кузбассе сотрудники транспортной полиции пресекли хищение деталей с железнодорожного предприятия.

Летом прошлого года сотрудниками отдела по борьбе с преступными посягательствами на грузы Кузбасского линейного управления МВД России была получена оперативная информация о том, что на производственной базе Кемеровского железнодорожного предприятия происходит хищение деталей, предназначенных для строительства и ремонта железнодорожных путей.

Под подозрение попали работник железной дороги и охранник частного охранного предприятия. После получения доказательств преступной деятельности, была проведения спецоперация по задержанию расхитителей с поличным: работник железной дороги был задержан в процессе перевозки деталей на личном автомобиле с производственной базы в гараж, арендованный для складирования похищенного.

Было установлено, что подозреваемые на протяжении длительного времени похищали детали верхнего строения пути – накладки, подкладки и стыковочные болты. В общей сложности им удалось вывезти с производственной базы более 800 новых и бывших в употреблении деталей, годных для укладки в путь, на сумму около 400 тысяч рублей. Оборудование сбывалось сторонней организации, занимающейся ремонтом и строительством железных дорог. Все похищенные детали изъяты.

Следственным подразделением Кузбасского ЛУ МВД России в отношении подозреваемых расследовано уголовное, возбужденное по п. «в» части 3 статьи 158 УК РФ «Кража, совещенная группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в хранилище, в крупном размере».

Санкция статьи предусматривает наказание до шести лет лишения свободы.