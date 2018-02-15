В Кузбассе пройдет областной исторический диктант «Я горжусь историей России»

3 марта в четырех городах Кузбасса — Кемерове, Анжеро-Судженске, Белове и Новокузнецке в третий раз пройдёт областной исторический диктант «Я горжусь историей России».

Диктант посвящен 75-летию Кемеровской области. Участниками могут стать жители Кемеровской области, независимо от возраста, образования, социальной принадлежности, вероисповедания и гражданства. Участие является добровольным и бесплатным.

Акция проводится по инициативе Института истории и международных отношений опорного университета Кузбасса при поддержке Департамента образования и науки Кемеровской области, Общественной палаты КО, Комитета по делам спорта, туризма и молодежной политики Совета народных депутатов Кемеровской области.

В Кемерово исторический диктант традиционно пройдет на площадке Кемеровского государственного университета.