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В Кузбассе пройдет областной исторический диктант «Я горжусь историей России»

3 марта в четырех городах Кузбасса — Кемерове, Анжеро-Судженске, Белове и Новокузнецке в третий раз пройдёт областной исторический диктант «Я горжусь историей России».

Диктант посвящен 75-летию Кемеровской области. Участниками могут стать жители Кемеровской области, независимо от возраста, образования, социальной принадлежности, вероисповедания и гражданства. Участие является добровольным и бесплатным. 

Акция проводится по инициативе Института истории и международных отношений опорного университета Кузбасса при поддержке Департамента образования и науки Кемеровской области, Общественной палаты КО, Комитета по делам спорта, туризма и молодежной политики Совета народных депутатов Кемеровской области. 

В Кемерово исторический диктант традиционно пройдет на площадке Кемеровского государственного университета.

 
Рубрики: Образование
Автор: Лариса Сергеева
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