Россия выплатила более 900 млн рублей по искам ЕСПЧ

Россия выплатила более 900 млн рублей компенсации причиненного вреда по решениям Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в 2017 году, сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию Минюста России.

В прошлом году сообщалось, что Россия исполнит вердикт Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) и перечислит пострадавшим в результате теракта в школе Беслана более 3 млн евро из госбюджета. Речь идет об иске 409 человек, который удовлетворил ЕСПЧ, посчитав, что их страдания заслуживают компенсации.