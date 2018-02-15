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Россия выплатила более 900 млн рублей по искам ЕСПЧ

Россия выплатила более 900 млн рублей компенсации причиненного вреда по решениям Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в 2017 году, сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию Минюста России.

В прошлом году сообщалось, что Россия исполнит вердикт Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) и перечислит пострадавшим в результате теракта в школе Беслана более 3 млн евро из госбюджета. Речь идет об иске 409 человек, который удовлетворил ЕСПЧ, посчитав, что их страдания заслуживают компенсации.

 
Рубрики: В России
Автор: Лариса Сергеева
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