В Кемерове выставят на торги участки под малоэтажную застройку

Комитет по управлению государственным имуществом (КУГИ) Кемеровской области выставит на торги три земельных участка в Кемерове площадью 400 тыс. кв. метров для комплексного малоэтажного строительства, сообщает ТАСС со ссылкой на председателя регионального КУГИ Александра Решетова.

По словам Решетова, "Это площадки для комплексного освоения: победитель аукциона получает данный земельный участок в чистом поле для строительства комплекса объектов различного назначения — жилые дома, детсады, школы, объекты торговли, парковки. Застройщик самостоятельно за свой счет сформирует проект планировки, проведет зонирование территории".

После этого пакет документов будет представлен на публичные слушания, утверждение в городскую администрацию. Затем будет выдано разрешение на строительство каждого объекта и начнутся работы.

Аукционы на право комплексного освоения участков неразграниченных ранее земель, не находившихся ни в чьей собственности, будут проведены до конца первого полугодия 2018 года.

По словам Александра Решетова, подобный проект комплексного освоения первый в своем роде для Кузбасса, поскольку по оценкам строительных компаний, спрос среди покупателей жилья сегодня смещается в сторону малоэтажных домов — коттеджей и таунхаусов.

Напомним, по данным Кемеровостата, в Кузбассе ввод жилья в прошлом году снизился на 10% — до 980,5 тыс. кв. метров. Ввод жилья в Кемерово по итогам 2017 года составил 354 тыс. кв. метров (в том числе площадь многоквартирных домов 324,3 тыс. кв. метров).