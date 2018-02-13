Гостиницам в Кузбассе присвоят звездные категории

Президентом РФ Владимир Путин подписал Федеральный закон об обязательной классификации гостиниц в России, сообщает Авант-Партнер со ссылкой на документ доступен на официальном портале правовой информации.

В Кузбассе право на оказание услуг по проведению процедуры классификации гостиниц имеет единственное учреждение – ЦСМ Росстандарта в Кемеровской области (ФБУ «Кемеровский ЦСМ»).

В законе предусмотрено поэтапное введение обязательной классификации гостиниц на территории Российской Федерации в следующем порядке: с 1 января 2019 года — для гостиниц с номерным фондом более 50 номеров; с 1 января 2020 года — для гостиниц с номерным фондом более 15 номеров; с 1 января 2021 года — в отношении всех гостиниц.

Устанавливается запрет на предоставление гостиничных услуг при отсутствии свидетельства о присвоении гостинице или иному средству размещения категории.

Объект туристской индустрии обязан указывать в рекламе и использовать в своей деятельности только присвоенную ему категорию.

В случае обнаружения несоответствия гостиницы и иного средства размещения требованиям порядка классификации объектов туристской индустрии действие свидетельства о присвоении соответствующей категории приостанавливается.

По словам заместителя директора учреждения Василия Еремина, процедура оценки соответствия гостиниц требованиям стандартам позволит добиться повышения качества услуг в отрасли, снизить случаи недобросовестной конкуренции, предоставить реальную информацию о состоянии отелей.