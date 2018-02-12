В России началась масленичная неделя

Сегодня православные христиане отмечают начало Сырной седмицы — недели, предшествующей Великому посту.Неделя перед Великим постом в православии называется Мясопустной или Сырной седмицей, а в народе — Масленица. Это время веселья и обильных трапез, главное блюдо которых — блины.

Время наступления Масленицы каждый год разное, поскольку зависит от времени наступления Пасхи. В 2018 году Мясопустная неделя, или Масленица продлится с 12 по 18 февраля. В понедельник 19 февраля начнется Великий пост, который завершится в субботу, 7 апреля. А 8 апреля наступит самый главный христианский праздник — Светлая пасха Христова.

Масленица — праздник народный и очень древний. Еще до принятия христианства люди, замечая, как удлиняется день, начинали весельем и угощением «приманивать» к себе весну. Изначально празднование Масленицы или ее более древних аналогов было связано с днем весеннего равноденствия. Румяные блины — издревле традиционное блюдо Масленицы — формой и цветом символизируют Солнце, дающее жизнь всему живому.

Главное угощение современной Масленицы – блины. Традиционно их пекли из пшеничной, гречневой, овсяной или кукурузной муки. Все эти гастрономические традиции живы и по сей день.

В понедельник – «встреча» праздника. В этот день мастерили чучело зимы, раскатывали горки, устраивали качели и столы со сладостями. Вторник – «заигрыш». Именно в этот день молодые люди знакомились, подбирая себе пару, катались на горках и угощались блинами. Среда – «лакомка», день, когда принято ходить в гости. А четверг – «разгуляй». В этот день устраивались катания на лошадях – по часовой стрелке вокруг деревни. А нужно это было для того, чтобы помочь солнышку быстрее прогнать зиму.В пятницу зятья отправлялись к теще на блины. А в субботу, в «золовкины посиделки», ходили в гости к родным.

Заканчивается же Масленица Прощеным воскресеньем: в этот день все просили друг у друга прощения, веселились, напоследок угощались блинами и, в конце концов, сжигали соломенное чучело.

В Кузбассе основные масленичные гуляния пройдут в Прощеное воскресенье, 18 февраля.

Традиционно большая программа подготовлена в Музее-заповеднике «Томская писаница». На Центральной сцене пройдут выступления танцевальных и песенных фольклорных ансамблей города Кемерово. Кроме того, в рамках праздника пройдут конкурсы «Лучшая тёща», взятие снежной крепости, традиционный «Масленичный столб», многоборье «Медвежьи игры», лыжные гонки, гонки на собаках, стрельба из луков и арбалетов и другие забаввы.

Также гостей праздника ждут народные забавы, мастер-классы, блины с пылу-жару, горячий чай на травах. Кульминация праздника — сожжение чучела зимы в 16:00.

В Новокузнецке на площади общественных мероприятий в 12 часов начнется театрализованное представление с традиционными героями – задорными Скоморохами, Зимой-Матушкой, Масленицей, Весной-Красной. Организаторы обещают множество конкурсов, среди которых – традиционное покорение ледяного столба с призами. Кульминацией праздника станет подведение итогов конкурса чучел и обрядовое сжигание чучела Матушки Зимы.

В Саду алюминщиков в 12 часов начнется выступление творческих коллективов ДК «Алюминщик», покорение масленичного столба, перетягивание каната, конкурс на поедание блинов.