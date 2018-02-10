Сторонников Навального в Томске оштрафовали на 282 тысячи рублей

Двенадцать сторонников политика Алексея Навального в Томске оштрафовали за участие в протестной акции “забастовка избирателей”, сообщает портал “Сибирь.Реалии” со ссылкой на руководителя регионального отделения Ксению Фадееву.

Они были задержаны полицией после несанкционированного шествия и митинга 28 января. Общая сумма штрафов оказалась рекордной для местного штаба оппозиционера и составила 282 тысячи рублей.

Заседания в Кировском районном суде Томска суда состоялись 7 и 8 февраля. Тех, кого посчитали организаторами протестной акции, оштрафовали на 12 тысяч рублей. Волонтеры и сторонники должны будут заплатить от 10 до 15 тысяч. Несколькими днями ранее суд оштрафовал одного из них, Сергея Чайковского, на 150 тысяч рублей. Он получил максимальный штраф в связи с повторным участием в несогласованных митингах.

По словам Фадеевой, юристы штаба подадут апелляцию в областной суд. Однако она подчеркнула, что не рассчитывает на пересмотр этих решений.

Кроме того, штаб оппозиционера направил заявление в следственный комитет с просьбой провести проверку из-за отказов мэрии в согласовании акций сторонников Навального в Томске на протяжении последних месяцев. В мэрии заявляют, что все площадки в городе заняты другими мероприятиями. Сторонники политика опасаются, что чиновники используют для этого поддельные уведомления от имени других организаций.