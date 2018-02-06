Экс-глава ГИБДД Кузбасса подал апелляцию на приговор

Экс-начальник ГИБДД Кузбасса Юрий Мовшин и его адвокаты направили жалобу на приговор Абаканского городского суда, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Напомним, ранее Мовшин был приговорен к 4,5 годам колонии общего режима по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). В ДТП, которое произошло в апреле 2016 года на трассе Кемерово — Яшкино, столкнулись Toyota Land Cruiser 200 под управлением Мовшина и Toyota Premio. В автоаварии погибли четыре женщины.

По ходатайству сторон рассмотрение дела было перенесено из Кемерова в Абакан. Прокурор просил назначить 5 лет колонии-поселения. В итоге 19 января Абаканский городской суд признал Мовшина виновным и приговорил к 4,5 годам лишения свободы в колонии общего режима. Также суд назначил ему дополнительное наказание в виде лишения прав на 3 года и обязал выплатить 8 млн рублей компенсации потерпевшим.

Во время судебного разбирательства экс-начальник ГИБДД Кузбасса своей вины не признавал, после оглашения приговора его арестовали в зале суда.

По сообщению пресс-службы суда, в феврале дело будет направлено в Верховный суд республики Хакасия.