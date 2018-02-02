В Кузбассе пройдет фестиваль памяти Владимира Высоцкого

В Кузбассе с 8 по 11 февраля на сцене Дворца металлургов пройдет фестиваль авторской песни «Высоцкий в Новокузнецке», в котором примут участие 80 авторов и исполнителей бардовской песни из Москвы, Новосибирска, Томска, Красноярска, Челябинска, Барнаула, Бийска, Кемерова, Новокузнецка, Прокопьевска и Усть-Кабырзы.

Мероприятие приурочено к 80-летию со дня рождения выдающегося поэта, музыканта и актера. В числе участников — известные барды, а также авторы и исполнители клуба самодеятельной песни «Среда» и гости из городов России.

Традиционные концерты пройдут для ветеранов и воспитанников детских домов. В Кузнецком металлургическом техникуме выступит постоянный участник и председатель жюри фестиваля Сергей Матвеенко.

В этом году специальным приглашенным гостем фестиваля, выбранным зрительским голосованием, стал автор-исполнитель из Челябинска Анатолий Киреев, который и выступит на заключительном концерте.

Жюри отметит участников фестиваля в пяти номинациях: «Лучший автор», «Лучший исполнитель», «Лучший ансамбль», «Лучшее исполнение песни Высоцкого» и «Лучшее посвящение Высоцкому». Призерам вручат награды – «Паруса», олицетворяющие собой знаменитые строки из одноименной песни Владимира Высоцкого.

Напомним, фестиваль «Высоцкий в Новокузнецке» проводится в Кузбассе с 2002 года в память о пребывании Владимира Высоцкого в городе в феврале 1973 года. Владимир Высоцкий тогда посетил Кузнецкий металлургический комбинат, пообщался со сталеварами в мартеновском цехе, прочитал стихи в заводской многотиражке и выступил с концертами в Драматическом театре.