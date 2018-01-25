Утечка умов из России усилилась

По данным мониторинга РАНХиГС со ссылкой на статистику зарубежных стран и результаты интервью с эмигрантами последних шести лет, интеллектуальная эмиграция из России в 2010-е годы возросла, сообщает газета «Ведомости».

Согласно исследованию, около трети людей уезжают учиться в магистратуру или аспирантуру, около четверти — работать, причем половина тех, кто едет в Европу, — по «голубой карте» для квалифицированных специалистов. Третий по популярности путь — переезд в качестве члена семьи.

В целом образованных россиян за рубежом живет не более 800 тысяч, в странах ОЭСР их меньше, чем образованных эмигрантов из Великобритании и Германии, отмечается в мониторинге.

Большинство россиян назвали экономический кризис основной причиной переезда, еще четверть участников опроса заявили, что переехали из-за недовольства политической ситуацией. При этом возвращаться в Россию не собирается лишь треть эмигрантов.