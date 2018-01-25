Погода
на 25 января
-29°C
Курс валют
на 25 января
$ 55.87
69.3
Ваш город:
ГлавнаяНовостиНовости КемероваВ Кузбассе представят ораторию «Земля Сибирь»
Новости

В Кузбассе представят ораторию «Земля Сибирь»

28 января в государственной филармонии Кузбасса состоится мировая премьера оратории «Земля Сибирь» для солистов, хора, симфонического оркестра и народных инструментов.

Оратория написана московским композитором Андреем Микитой, и посвящена 75-летию Кузбасса, 100-летию города Кемерово и 400-летию города Новокузнецка. 

По замыслу автора произведение повествует об истории освоения и развития региона. В повествование включены подлинные исторические документы: Указа Петра 1, фрагменты дневника американского рабочего, военные сводки и директивы многое другое.

В проекте примут участие Губернаторский симфонический оркестр, под руководством лауреата международных конкурсов Тао Линя,  Губернаторский камерный хор (художественный руководитель и главный дирижер — заслуженный деятель искусств РФ, профессор Ольга Шабалина),  ансамбль Губернаторского духового оркестра (художественный руководитель и главный дирижер Анатолий Кашеваров).

Кроме того в проекте участвуют солисты-инструменталисты: Руслан Вершинин (балалайка), Иван Щиколков (баян). Солисты-вокалисты: заслуженный артист РФ Владимир Огнев (Новосибирск), Чылтыс Таннагашева (Хоомей), Оксана Чепурная (меццо-сопрано), Анастасия Скулкова, Ольга Музыкова (сопрано).

Рубрики: Культура
Автор: Лариса Сергеева
Оценить новость:
Рейтинг новости - 0.00 /5 (0 оценок)
Поделиться:
Комментарии

Комментариев пока нет.

Комментировать:
Последние новости