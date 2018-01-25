В Кузбассе представят ораторию «Земля Сибирь»

28 января в государственной филармонии Кузбасса состоится мировая премьера оратории «Земля Сибирь» для солистов, хора, симфонического оркестра и народных инструментов.

Оратория написана московским композитором Андреем Микитой, и посвящена 75-летию Кузбасса, 100-летию города Кемерово и 400-летию города Новокузнецка.

По замыслу автора произведение повествует об истории освоения и развития региона. В повествование включены подлинные исторические документы: Указа Петра 1, фрагменты дневника американского рабочего, военные сводки и директивы многое другое.

В проекте примут участие Губернаторский симфонический оркестр, под руководством лауреата международных конкурсов Тао Линя, Губернаторский камерный хор (художественный руководитель и главный дирижер — заслуженный деятель искусств РФ, профессор Ольга Шабалина), ансамбль Губернаторского духового оркестра (художественный руководитель и главный дирижер Анатолий Кашеваров).

Кроме того в проекте участвуют солисты-инструменталисты: Руслан Вершинин (балалайка), Иван Щиколков (баян). Солисты-вокалисты: заслуженный артист РФ Владимир Огнев (Новосибирск), Чылтыс Таннагашева (Хоомей), Оксана Чепурная (меццо-сопрано), Анастасия Скулкова, Ольга Музыкова (сопрано).