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В Кузбассе ушла в отставку глава Тисульского района

Вчера Совет народных депутатов Тисульского района принял отставку по собственному желанию главы муниципалитета Веры Хасимовой, сообщает ТАСС.

Хасимова написала заявление об увольнении после аварии на котельной поселка Белогорск, из-за которой в сильные морозы была снижена подача тепла в жилые дома, детсад, школу и другие объекты. 

В настоящее время исполняющим обязанности главы района назначен первый заместитель Геннадий Шарнин.

Авария в котельной поселка Белогоский произошла 17 января. Из-за поломки конвейера углеподачи с  были снижены параметры теплоносителя поселковой котельной. Около трех тысяч жителей поселка Белогорск остались без отопления и горячей воды. Когда температура в квартирах опустилась до 9 градусов тепла, жителям поселка стали выдавать обогреватели. По словам местных жителей, власти не стали оповещать население. О том, что происходит, односельчане узнавали друг от друга и через социальные сети.​

По информации Единой диспетчерской службы Тисульского района, в настоящее время восстановлена работа трех котлов. Из-за низкой температуры в помещениях детсад поселка работает частично — детей принимает только один корпус. Занятия в школе не ведутся, они возобновятся только после того, как здание прогреется.

По информации информационно-диспетчерского центра ЖКХ Кузбасса, "Температура теплоносителя увеличена, теплоснабжение осуществляется во все дома. Кроме того, жителям поселка будет сделан перерасчет за электро-, теплоснабжение и горячую воду".

Рубрики: Политика
Автор: Лариса Сергеева
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