В Кузбассе открылась персональная выставка Виктора Самошкина

19 января в Солдатской казарме музея-заповедника “Кузнецкая крепость” в Новокузнецке открылась персональная выставка “Пленэры Виктора Самошкина”, сообщает газета "Кузнецкий рабочий".

В экспозиции представлено более тридцати живописных и графических работ.

Это уже четвертая персональная выставка художника в Новокузнецке, и проводится она, как и все предыдущие, в выставочном зале “Кузнецкой крепости”.

Виктор Самошкин на протяжении 45-ти лет ведет активную выставочную деятельность, более 20-ти лет является бессменным руководителем Городского клуба художников Прокопьевска. С 1972 года более чем в 70-ти городских, региональных, всероссийских, международных выставках. С 1987 года состоялось более двадцати персональных выставок художника.

Виктор Самошкин — член Красноярского творческого союза художников, член координационного совета по декоративно-прикладному искусству Кемеровского областного Центра народного творчества и досуга. В 2001 году получил звание “Человек года”, в 2006-м — медаль “За служение Кузбассу”, 2010-м — благодарность министра культуры Российской Федерации, медаль “За особый вклад в развитие Кузбасса” III степени.

Произведения Виктора Самошкина хранятся во многих музеях и галереях, а также частных коллекциях в нашей стране и за рубежом.

Выставка будет работать до 19 февраля.