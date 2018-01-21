В Кузбассе отметили национальный праздник телеутов - «Пельменек»

Представители коренного населения Кемеровской области — телеуты, которые проживают в Беловском и Гурьевском районах, а также на юге области — в Новокузнецке, отметили национальный праздник — «Пельменек».

В этот день по-старинному обычаю в каждой телеутской семье вручную готовят пельмени в форме полумесяца. При этом обязательно надевают национальные костюмы и поют обрядовые песни. Особенность традиционных телеутских пельменей — для них используют только конину.

Национальное блюдо лепят только вручную: для каждого тонко раскатывают небольшую круглую лепешку, начиняют, а затем слегка скрепляют. Есть пельмени принято ложками — внутри каждого находится вкусный мясной бульон.

Кроме того, в этот день по пельменям гадают, будет ли для человека год богатым и счастливым. Для этого в некоторые из них при лепке кладут монетки.

Пельмени нужно не только правильно сварить, но и подать на стол, соблюдая традиции. Первыми угощают гостей, а только потом присоединяются хозяева.

А вечером телеуты ходят друг к другу в гости и поздравляют с праздником. По традиции в этот день нужно съесть как можно больше пельменей, тогда весь год будет удачным и счастливым.