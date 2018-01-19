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Левада-центр не будет публиковать данные опросов о президентских выборах. Потому, что - "иностранный агент"

Одна из крупнейших социологических служб России — Левада-центр, не будет публиковать результаты предвыборных опросов текущей президентской кампании, так как внесен в список иностранных агентов, сообщают е «Ведомости» со ссылкой на директора центра Льва Гудкова.

Гудков пояснил, что сами опросы будут проводиться, но результаты публиковаться не будут. Это связано с тем, что Левада-центр был признан иностранным агентом, а по избирательному законодательству, такие организации не могут каким-либо образом участвовать в выборах и референдумах, в противном случае им грозят штрафы и даже закрытие.

По этой же причине Левада-центр не сможет провести опрос избирателей (экзитпол) на выборах президента. 

Напомним, Минюст России включил Левада-центр в реестр НКО-иноагентов в начале сентября 2016 года, во время кампании по выборам в Госдуму.

Рубрики: В России
Автор: Лариса Сергеева
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