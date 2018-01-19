В Кузбассе отмечают Крещение Господне

Сегодня, 19 января, православные верующие отмечают Крещение Господне. По традиции в этот день тысячи жителей Кузбасса будут окунаются в купели.

Для этих целей в Кемеровской области организовано 55 купелей. Все купели прошли техническое освидетельствование, их максимальная глубина не более 1 метра 20 сантиметров, лед в районе купелей проверен на прочность, его толщина составляет не менее 25 сантиметров. Возле каждой купели установлены палатки, где можно обогреться и попить чаю.

Для обеспечения безопасности на всех местах массового купания дежурят сотрудники МЧС, медицинские службы, спасатели, полицейские, представители оперативных служб администраций муниципальных образований.

Праздничные мероприятия проводятся в 159 церквях. Для кемеровчан на Крещение организованы пять купелей в разных районах города. Среди них источник у часовни Святой Блаженной Ксении Петербуржской в Рудничном районе, купель храма Прихода Воскресения Христова, которую организуют на роднике, расположенном на улице Заречной, 192. Также искупаться можно в Томи, рядом с зоной отдыха «Чайка» на улице 4-я Заречная, 54. Еще купания организуют на Красном озере в Ленинском районе и на базе ФКУ «Центр ГИМС МЧС России».

В Кузбассе во время празднования Крещения на охрану правопорядка вышли порядка 1 000 полицейских, сообщает ГУ МВД по Кемеровской области.

У каждой из купелей, а также в храмах и других местах проведения мероприятий будут дежурят не только сотрудники правоохранительных органов, но и бойцы Росгвардии, казаки, дружинники и сотрудники частных охранных организаций.

По сообщению ГУ МЧС РФ по Кемеровской области, в ночь с 18 на 19 января, в крещенские купел в Кузбассе окунулись 17 580 человек.

В Кемерове в купели окунулись около четырёх тысяч человек, передаёт пресс-служба городской администрации.