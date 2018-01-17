Вместо забастовки избирателей в Кузбассе проведут массовые гуляния

Штаб политика Алексея Навального в 8:34 утра 15 января официально уведомил администрацию города Кемерова о том, что на 28 января в городе запланирована акция забастовки избирателей в форме шествия и митинга. Шествие планировалось по маршруту от улицы Кирова по Советскому проспекту до площади Советов, на которой активисты хотели провести митинг.

Однако в администрации Кемерова заявили, что на 28 января перенесли все праздничные мероприятия, приуроченные к 75-летию Кемеровской области. Об этом стало известно после того, как сторонники оппозиционера Алексея подали уведомление.

Ранее концерты и народные гуляния по случаю юбилея области были запланированы на пятницу, 26 января, но по словам представителя администрации были перенесены из-за неблагоприятного прогноза погоды и это решение никак не связано с планируемой акцией оппозиции.

Кроме того, на 28 января перенесен праздник, посвященный Дню студента.

По мнению координатора кемеровского штаба Ксении Пахомовой, "Это явно сделано для того, чтобы не пустить нас на площадь Советов. На ней находится администрация города, администрация области, областная избирательная комиссия и управление ФСБ по Кемеровской области. Администрация боится любых протестов и задействует все ресурсы. Их кошмар — когда избиратели выходят на улицы по всей стране: расклеивают и раздают листовки, несут плакаты с лозунгами и российские флаги, требуя того, на что имеют право", — считает Пахомова.

Напомним, что после отказа Центральной избирательной комиссии зарегистрировать Алексея Навального в качестве кандидата в президенты России, он призвал к бойкоту выборов 18 марта – так называемой "забастовке избирателей".

28 января сторонники политика готовятся провести массовые уличные акции протеста в десятках городов России. 15 января сторонники Навального в разных городах начали подавать заявки на проведение акций в поддержку "забастовки избирателей".