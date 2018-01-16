Уголь из Кузбасса будут экспортировать через порт Тамань

Управляющая компания «Востокуголь» заключила с транспортной компанией «ОТЭКО» соглашение, по которому в порту Тамань создается «хаб для поставок на мировой рынок смеси углей для пылеугольного вдувания (PCI)».

Компания «Востокуголь» рассчитывает отправлять из Тамани до 14,4 млн т угля в год. Угли будут поставляться из Кузбасса и Новосибирской области — с разрезов Восточный (антрацит, запасы 182 млн т) и Кийзасский (марки Т и ТС, 209 млн т).

Запуск терминала планируется летом 2018 года, на проектную мощность в 35 млн т он должен выйти до конца 2019 года.

Поставки PCI из Тамани начнутся летом с объемов 500 тыс. т в месяц и могут увеличиться до 1–1,2 млн т в месяц, целевые рынки сбыта — Индия, Китай, Бразилия, Европа.

При этом аналитики, отмечают, что поставлять топливо из Тамани в Китай, очевидно, будет существенно дороже, чем через Дальний Восток.

В России спрос на угли для PCI появился всего пять лет назад, причем потенциал его роста ограничен. Технологию пока внедрили только Evraz и НЛМК. Но глобальный спрос на PCI растет. При этом три четверти спроса приходится на Европу и Северо-Восточную Азию (Япония, Южная Корея, Тайвань).