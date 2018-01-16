Гендиректор кадастрового центра в Кузбассе погиб под лавиной в Хакасии

13 января в Хакачии во время схода снежной лавины погиб генеральный директор ООО «Кемеровский областной кадастровый центр» Александр Братчиков.

Трагедия произошла в 11 километрах от села Приисковое, в районе озера Панфиловское. По предварительным данным, 13 января группа из 10 человек — жители Кемеровской и Тюменской области — приехала в труднодоступную горную местность покататься на снегоходах. Этот участок не оборудован для катания на снегоходах, однако из-за большого количества снега популярен у любителей экстремального отдыха.

Позже они решили разделиться: 4 человека остались на месте, двое уехали. Они проезжали через узкий ручей шириной 6 метров. В какой-то момент на людей сошла снежная лавина, и весь шестиметровый ручей был полностью занесен снегом.

Лавина была очень бесшумная. Она сошла, и большинство людей просто не поняли, что произошло.

Под снегом оказалось несколько человек. Пятеро выбрались самостоятельно. Тела двоих мужчин позднее были обнаружены спасателями.

Одним из погибших оказался житель Ноябрьска Антон Лазарев, руководитель подразделения компании «Шлюмберже». Он серьезно увлекался снегоходным спортом.

Второй погибший — генеральный директор ООО «Кемеровский областной кадастровый центр» Александр Братчиков.

Стоит отметить, что первыми на помощь бросились очевидцы, спасатели прибыли позднее из-за снега, который мешал добраться до места происшествия.

Всего в поисковой операции были задействованы 22 человека и 12 единиц техники.

В настоящее время Следственное управление Следственного комитета по республики Хакачия проводит доследственную проверку, по завершении которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела по фактц гибели двух человек.