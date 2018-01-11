В Кузбассе в 2017 году изъято более 14,5 тыс единиц контрафактной продукции

В 2017 году Кемеровская таможня совместно с Управлением Россельхознадзора по Республике Хакасия и Тыва и Кемеровской области провела в 2017 году 13 таможенных осмотров помещений и территорий, в результате которых были выявлены запрещенные к ввозу в РФ товары общим весом 126,75 кг, из которых 53 кг – это гранаты (фрукты) из Испании и 55,5 кг – сыры марок «Дорблю», «Бри», «Примадонна», «Маасдам», «Пармезан», «Камамбер» из Италии, Нидерландов и Германии.

Санкционные товары во всех случаях были обнаружены в торговых точках на реализации.

По результатам рейда информация была предоставлена Кемеровской таможней в Россельхознадзор, который изъял, а затем уничтожил незаконную продукцию.

Кроме того, по данным на середину декабря 2017 года, сотрудниками таможни совместно с полицейскими было изъято на территории Кемеровской области 14563 единицы контрафактной продукции (ЕКП). Преимущественно это одежда и обувь товарных знаков «Adidas», «Nike», «Reebok», джинсы «PhilippPlein», духи «LACOST», наушники «BEATS». По результатам мероприятий возбуждено 35 административных и 5 уголовных дел.