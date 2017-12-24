В Хакасии начались судебные прения по делу экс-начальника ГИБДД Кузбасса

В пятницу в Абаканском городском суде начались судебные прения сторон по делу о дорожно-транспортном происшествии с участием бывшего начальника ГИБДД Кемеровской области Юрия Мовшина.

Гособвинитель потребовал приговорить Юрия Мовшина, обвиняемого по ч. 5 ст. 264 УК РФ, к пяти годам лишения свободы в колонии-поселении и лишить его права управления автомобилем на три года.

Напомним, в дтп с участием Юрия Мовшина, произошедшем в апреле 2016 года на 26-м км дороги Кемерово−Яшкино−Тайга, погибли четыре женщины.

По версии следствия, экс-глава ГИБДД Кузбасса нарушил сразу несколько положений правил дорожного движения, в частности превысил допустимую на данном участке скорость и не подчинился требованиям разметки.

В отношении Юрия Мовшина было заведено уголовное дело. Следствие по делу шло больше года. В июле Верховный суд назначил рассмотрение дела в Абаканском горсуде. За изменение подсудности выступили и родственники погибших, и защита обвиняемого.