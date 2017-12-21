В Кузбассе возбуждено уголовное дело в отношении бывшего вице-мэра Кемерова

По информации Следственного комитета РФ по Кемеровской области в Кузбассе заведено уголовное дело в отношении бывшего вице-мэра Кемерова, начальника управления дорожного хозяйства и благоустройства, который подозревается в получение взятки в значительном размере.

По версии следствия, в октябре 2017 года подозреваемый потребовал от представителя одной из фирм взятку 50 тыс. рублей за заключение договора аренды на автобус, принадлежащий мэрии. Предприниматель сообщил об этом факте в региональное управление ФСБ.

По сообщению Следственного комитета, в настоящее время подозреваемый со следствием сотрудничает. Мера пресечения пока не выбрана.

Напомним, в октябре 2017 года начальником управления дорожного хозяйства и благоустройства был Павел Мальцев, уволенный с должности в конце ноября.

Ранее мэр Кемерова Илья Середюк заявлял, что увольнение господина Мальцева связано с выплатой накопившихся долгов по кредитам в размере 13,5 млн руб.