Владимир Путин подписал закон о заморозке накопительной части пенсии

Президент России Владимир Путин подписал в закон об обязательном пенсионном страховании поправки, которые продлевают заморозку накопительной части пенсии до 2020 года. В документе говорится, что закон начнет действовать с 1 января 2018 года.

Напомним, осенью закон о заморозке до 2020 года накопительной части пенсии одобрили Государственная дума и Совет Федерации. Законопроект о бюджете Пенсионного фонда на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов правительство внесло в парламент 29 сентября.

Документ был одобрен на заседании правительства 18 сентября. В документе отмечается, что в прошлом году заморозка накопительной части пенсии была продлена до 2019 года включительно. Но продление заморозки еще на год, по мнению авторов законопроекта, позволит сократить трансферт на обязательное пенсионное страхование из федерального бюджета в бюджет Пенсионного фонда в 2020 году на 551,3 млрд руб.

Также в документе указано, что среднегодовой размер страховой пенсии по старости увеличится к 2020 году до 14 872 руб. Среднегодовой размер социальных пенсий составит в 2020 году 9658 руб.