В Кузбассе закрываются магазины сети "Ариант"

Челябинский агрохолдинг «Ариант» принял решение закрыть свои фирменные магазины в столице Кузбасса — Кемерово, сообщает "КоммерсантЪ".

В тоже время, в Новокузнецке и Новосибирске компания пока не планирует сворачивать свою торговую сеть, сообщили управляющие магазинов компании в этих городах.

Ранее сообщалось, что «Ариант» планировал открыть в Кузбассе до 2020 года более 250 собственных магазинов. Инвестиции в развертывание сети оценивались компанией в 200 млн руб. К настоящему моменты в Кемерово действует 11 фирменных торговых точек компании, в Новокузнецке — 36.

Администрация Кемерова направила в компанию официальный запрос с просьбой пояснить ситуацию и предоставить график закрытия. Однако ответа на этот запрос пока не получили.

По данным "КоммерсантЪ", ООО «Агрофирма „Ариант“» — холдинговая компания управляет 82 тыс. га посевных площадей, животноводческим комплексом, предприятиями по переработке мяса и производству мясных деликатесов, тремя комбикормовыми заводами в Челябинской области. Фирменная торговая сеть — более 650 торговых точек в Челябинской, Свердловской, Тюменской, Кемеровской и Новосибирской областях. Принадлежит на паритетных началах Челябинскому электрометаллургическому комбинату и «Кузнецким ферросплавам» (Кемеровская область). В 2016 году выручка «Арианта» составила 14,7 млрд руб., чистый убыток — 126 млн руб., краткосрочные и долгосрочные обязательства компании — более 19,3 млрд руб.