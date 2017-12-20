На шахте "Есаульская" продолжается разбор завалов

По последним данным МЧС России в Кузбассе, горноспасатели проводят работы по разбору завалов на тупиковом вентиляционном штреке шахты «Есаульская»,. Аэрогазовая обстановка на шахте в норме.

На момент происшествия в шахте находилось 100 человек, 97 шахтеров самостоятельно вышли на поверхность. 3 горнорабочих находятся за завалом. С шахтерами установлена связь, их жизни и здоровью ничего не угрожает, кислорода достаточно.

По предварительным данным, длина завала на тупиковом вентиляционном штреке шахты «Есаульская», где произошло обрушение породы, составляет 10 метров.

Для ликвидации последствий обрушения горноспасателями осуществляется проходка спасательной выработки малого диаметра через целик угля. Всего для ликвидации последствий происшествия задействовано более 90 человек и 15 единиц техники.

В настоящее время спасатели передали запас еды, воды, одеяла и светильники горнякам, оказавшимся заблокированными на шахте «Есаульская». Работы на месте обрушения продолжаются.

На месте работают два отделения горноспасателей, оперативная группа новокузнецкого гарнизона пожарной охраны, в Главном управлении МЧС России по Кемеровской области развернут оперативный штаб.

Ход спасательных работ координирует областной штаб во главе с губернатором Кузбасса Аманом Тулеевым.