В тех городах Кузбасса введен режим сокращения вредных выбросов

Предприятиям Новокузнецка, Кемерово и Прокопьевска рекомендуется снизить количество вредных выбросов из-за штормового предупреждения.

По данным администрации Кемеровской области, "Ожидаются неблагоприятные метеорологические условия, способствующие накоплению загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. Предприятиям Кемерово, Новокузнецка и Прокопьевска рекомендуется задействовать мероприятия по сокращению выбросов в атмосферный воздух согласно объявленному режиму, который будет действовать, предположительно, до вечера вторника.

Режим неблагоприятных метеорологических условий в Новокузнецке был введен в пятницу.

Ранее в Кемерово и Новокузнецке были возбуждены уголовные дела по ст. 251 УК РФ (загрязнения окружающей среды).

По данным Главного управления МВД по региону, в течение 2017 года в городах зафиксировано превышение ПДК фторида водорода, аммиака, диоксида азота, сажи, хлорида водорода и оксида углерода.