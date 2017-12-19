В Кузбассе отменены 4 аукциона на право пользования недрами

Департамент по недропользованию по Сибирскому федеральному округу отменил назначенные на 26 декабря четыре аукциона на право пользования недрами угольных участков в Кемеровской области, сообщает "КоммерсантЪ".

Среди них — участки «Шахта Ильинская−1» под Новокузнецком (начальная цена — 320,7 млн руб.), Верхнетешский в Новокузнецком районе (293,8 млн), Белкинский в Промышленновском районе (16,8 млн) и Октябринский−2 в Киселевске (25,6 млн). Общая стоимость — 656,9 млн руб.

Как следует из приказа Сибнедр, три аукциона отменены из-за того, что администрация Кемеровской области отозвала своих представителей из состава аукционных комиссий. Письмо властей было направлено в ведомство еще 13 декабря. Торги по участку Белкинский отменили со ссылкой на закон «О недрах».

Напомним, в начале декабря губернатор Кузбасса Аман Тулеев выступил против выдачи новых лицензий на разработку угольных месторождений. Он заявил, что власти Кузбасса добились снятия с аукционов угольных участков Михайловский, Глубокий, Сибиргинский Пограничный, Усковский в Новокузнецком районе, а также участка Белкинский в Промышленновском районе.