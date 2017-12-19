Алексей Навальный подаст документы в ЦИК для регистрации в качестве кандидата в президенты

Вчера, в день официального начала избирательной кампании президента России, основатель Фонда борьбы с коррупцией оппозиционер Алексей Навальный известил Центральную избирательную комиссию (ЦИК) о намерении в течение этой недели подать документы для регистрации в качестве кандидата в президенты. По его словам команда практически завершила сбор документов, необходимых для регистрации.

Для подачи документов необходимо собрать инициативную группу в количестве не менее 500 человек. Для этого необходимо найти соответствующее помещение.

«Для большей гарантии мы проведем такие собрания избирателей в 20 городах России». В списке городов — большинство миллионников России, в том числе Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Екатеринбург, Волгоград, Самара и Ростов-на-Дону. В каждом городе мы уже отнесли соответствующее оповещение», — заметил Навальный. Он подчеркнул, что собрания избирателей не регулируются законом о митингах и на них не подаются заявки.

«Самый ближайший день, когда я могу провести процедуру своего выдвижения на выборах, — 24 декабря», — сказал Навальный.

Навальный в своем видео обратился ко всем, «кто хотел бы сорвать процедуру <...> выдвижения», в том числе к администрации президента, силовикам и ЦИК. «В ближайшие дни я точно не собираюсь: переходить улицу в неположенном месте, управлять автомобилем в нетрезвом виде, нецензурно выражаться в общественном месте и даже участвовать в митингах, которые вы незаконно называете несанкционированными. Не буду делать ничего такого, что даст вам повод задержать меня и снова посадить на 15 суток, чтобы я не смог лично участвовать в процедурах, для которых потребуется мое личное участие».

Кроме того, Алексей Навальный в очередной раз заявил, что имеет право участвовать в выборах, согласно третьего пункта 32-й статьи Конституции («Не имеют права избирать и быть избранными граждане, признанные судом недееспособными, а также содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда»). «Никакой дополнительный закон не может противоречить Конституции, — считает Навальный. — Любые утверждения, что я не имею права участвовать в выборах, — это ложь».

Напомним, председатель ЦИК Элла Памфилова неоднократно говорила, что Навальный ложно трактует Конституцию. Недавно она заявила, что он сможет баллотироваться в президенты не раньше 2028 году.

Постановление Совета Федерации о назначении выборов президента России на 18 марта 2018 года опубликовано в «Российской газете». Оно вступило в силу с момента публикации. По словам Памфиловой, на данный момент желание баллотироваться в президенты выразили уже 23 человека, включая действующего президента Владимира Путина.

Глава Центральной избирательной комиссии заявила, что "После того как те или иные претенденты на то, чтобы стать кандидатами, проведут соответствующие процедуры, после того как к нам придут на первую стадию, вот тогда мы уже будем рассматривать конкретную ситуацию в отношении каждого. Поэтому абсолютно ко всем одинаковая формальная процедура: принесут документы, будем рассматривать так, как положено".