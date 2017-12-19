Алексей Навальный подаст документы в ЦИК для регистрации в качестве кандидата в президенты

Вчера, в день официального начала избирательной кампании президента России, основатель Фонда борьбы с коррупцией оппозиционер Алексей Навальный известил Центральную избирательную комиссию (ЦИК) о намерении в течение этой недели подать документы для регистрации в качестве кандидата в президенты. По его словам команда практически завершила сбор документов, необходимых для регистрации.
Для подачи документов необходимо собрать инициативную группу в количестве не менее 500 человек. Для этого необходимо найти соответствующее помещение.
«Для большей гарантии мы проведем такие собрания избирателей в 20 городах России». В списке городов — большинство миллионников России, в том числе Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Екатеринбург, Волгоград, Самара и Ростов-на-Дону. В каждом городе мы уже отнесли соответствующее оповещение», — заметил Навальный. Он подчеркнул, что собрания избирателей не регулируются законом о митингах и на них не подаются заявки.
«Самый ближайший день, когда я могу провести процедуру своего выдвижения на выборах, — 24 декабря», — сказал Навальный.
Навальный в своем видео обратился ко всем, «кто хотел бы сорвать процедуру <...> выдвижения», в том числе к администрации президента, силовикам и ЦИК. «В ближайшие дни я точно не собираюсь: переходить улицу в неположенном месте, управлять автомобилем в нетрезвом виде, нецензурно выражаться в общественном месте и даже участвовать в митингах, которые вы незаконно называете несанкционированными. Не буду делать ничего такого, что даст вам повод задержать меня и снова посадить на 15 суток, чтобы я не смог лично участвовать в процедурах, для которых потребуется мое личное участие».
Кроме того, Алексей Навальный в очередной раз заявил, что имеет право участвовать в выборах, согласно третьего пункта 32-й статьи Конституции («Не имеют права избирать и быть избранными граждане, признанные судом недееспособными, а также содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда»). «Никакой дополнительный закон не может противоречить Конституции, — считает Навальный. — Любые утверждения, что я не имею права участвовать в выборах, — это ложь».
Напомним, председатель ЦИК Элла Памфилова неоднократно говорила, что Навальный ложно трактует Конституцию. Недавно она заявила, что он сможет баллотироваться в президенты не раньше 2028 году.
Постановление Совета Федерации о назначении выборов президента России на 18 марта 2018 года опубликовано в «Российской газете». Оно вступило в силу с момента публикации. По словам Памфиловой, на данный момент желание баллотироваться в президенты выразили уже 23 человека, включая действующего президента Владимира Путина.