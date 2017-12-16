Дмитрий Медведев подписал постановление о реструктуризации долгов российских регионов.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, утверждающее параметры реструктуризации долгов российских регионов, сообщает Росбалт со ссылкой на пресс-службу правительства России.

Постановление утверждает параметры реструктуризации обязательств регионов в 2017 году, срок погашения которых наступает в 2018—2019 годах и 2021—2022 годах.

В случае если в ближайшие годы регион обеспечит рост налоговых и неналоговых доходов не ниже фактического уровня инфляции, период погашения задолженности может быть продлен даже до 2029 года включительно. За нарушение условий реструктуризации также предусмотрена ответственность.

По словам Медведева, на заседании правительство будет распределено более 4 млрд рублей между 14 субъектами.