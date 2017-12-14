В Кузбассе начинается реализация имущества владельца сети супермаркетов «Пенсионер»

Арбитражный суд Новосибирской области ввел процедуру реализации имущества в отношении основателя кузбасской сети супермаркетов «Пенсионер» Абрама Янгилова, сообщает "КоммерсантЪ".

Таким образом, суд удовлетворил заявление Россельхозбанка, потребовавшего с предпринимателя долг в размере 16,2 млн руб.

Дело о банкротстве господина Янгилова сначала рассматривал арбитражный суд Кемеровской области по заявлению Сбербанка из-за долга 4,66 млн руб., но рассмотрение дела перенесли в Новосибирск из-за того, что должник оказался зарегистрирован в поселке Колывань.

В новосибирском арбитраже должник заявил о намерении урегулировать спор, предоставив суду проект договора продажи квартиры жены. После этого должник действительно оплатил 3,7 млн руб. Оставшегося долга оказалось недостаточным для банкротства, а для требованиям по процентам не истек срок уведомления, поэтому суд оставил заявление Сбербанка без рассмотрения. К этому времени в деле появился новый кредитор Россельхозбанк, заявление которого суд удовлетворил.

Напомним, сеть супермаркетов «Пенсионер» в Кузбассе была создана в 2005 году. В ноябре 2016 года сеть закрылась, и помещения магазинов были сданы в аренду другим ритейлерам.