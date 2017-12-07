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В Кузбассе выявлено более 300 фактов незаконной перепланировки

По данным региональной Государственной жилищной инспекции, с начала 2017 года проведено 514 внеплановых проверок в части надзора за переустройством и перепланировки жилых помещений. По их итогам выявлено 306 нарушений – фактов  самовольного переоборудования инженерных систем, перепланировки квартир, порчи жилых домов и помещений.

Общая сумма наложенных штрафных санкций превысила 515 тыс. рублей. Кроме административных наказаний, виновные получили предписания на узаконивание проведенных работ либо на приведение помещений и сетей в первоначальное состояние.
 
Рубрики: Происшествия
Автор: Лариса Сергеева
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