В Кузбассе снова пройдет встреча с Алексеем Навальным

В Новокузнецке 9 декабря в 13 часов на площади общественных мероприятий Куйбышевского района (на пересечении улиц Карла Маркса и 1 Мая) пройдет встреча с Алексеем Навальным.

Поездка проводится в рамках выдвижения политика кандидатом в президенты России.

"Для нас эти региональные поездки – это важнейшая принципиальная вещь. Потому что я приеду в Новокузнецк, который в Кемеровской области. И все считают, что никакая оппозиция никогда в Новокузнецке не может собрать больше, чем 20, 30, 50, ну 100 человек самое большое, в принципе, был митинг в Новокузнецке. А я знаю точно, что я соберу больше, несмотря на то, то нам дали снова какую-то окраину города", — заявил Алексей Навальный в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

Между тем, по информации пресс-службы УДКХиБ,

«При проведении общественных городских мероприятий с 9 по 11 декабря будут введены временные ограничения на участках, примыкающих к местам проведения мероприятий", сообщает. novokuznetsk.su. У мест проведения массовых мероприятий временно запретят стоянку автомобилей на проезжей части, чтобы обеспечить безопасность участников мероприятий и не затруднять движение общественного и личного транспорта.