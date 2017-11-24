Губернатор Кузбасса считает, что в области действуют проплаченные провокаторы и отморозки

Выступая на сессии Кемеровского областного совета с бюджетным посланием, губернатор Кемеровской области особо остановился на политической обстановке в стране регионе.

По его мнению, область принимает «бюджет в непростой обстановке». «Соединённые Штаты в открытую заявили, что нужно создать как можно больше проблем, разного рода угроз при выборе президента России, так как якобы было вмешательство нашей страны в президентскую компанию США. Ну вы понимаете, что это абсурдно всё, но это всё нагнетается, и мы уже видим, вот в СМИ, Интернете, блогеры… идёт настоящая война против нас. Специально раздувается любой негатив».

По словам Тулеева, те, кто протестуют против строительства угольных разрезов, специально раздувают негатив. Тулеев предположил, что все это делается по заказу для дестабилизации ситуации на фоне предстоящих выборов президента России.

«Много непонятных людей, ничего не понимающих в угольной отрасли, но они стоят вдоль дорог с плакатами. И на них все написано — «Закрыть, закрыть, закрыть». Они в открытую говорят: им платят большие деньги, они должны их отработать и выходить на митинги. Наши люди понимают, если закрыть хотя бы один разрез – это тысячи людей, это тысячи семей. Это просто абсурдно».

Таким образом, Тулеев считает, что против угольных разрезов протестуют специально нанятые «не наши люди».

Напомним, в сентябре-октябре в Кемеровской области пошла серия антиугольных митингов, когда жители поселков Апанас, Менчереп и деревни Гавриловка протестовали против открытой добыче угля на разрезах, которая ведется близ населенных пунктов, оказывая влияние на экологию и целостность жилых построек. Самой главной протестной акцией стал прошедший в Новокузнецке всекузбасский митинг, где под резолюцией о запрете открытия новых разрезов подписалось 400 человек, а позже состоялся выездной пикет в Новосибирске, на котором ряд активистов выступили с призывом отправить губернатора Тулеева в отставку.

Аман Тулеев заявил, что в регионе «идет настоящая война». «Идут митинги то в одном городе, то во втором. Им платят большие деньги, они должны их отработать и выходить на митинги…

…Вы помните с чего мы начинали – на рельсах сидели, стучали касками, зарплату не получали по году, пенсий не было…

…Сейчас, как никогда, в этот период нужен сильный и стабильный регион. Вы помните, с чего мы начинали: люди на рельсах сидели, зарплату не получали по году и больше, пенсии не было. И вот от сидения на рельсах, забастовок мы создали Кузбасс… созидающий, Кузбасс мощнейший, Кузбасс – опора государства. Нам нельзя позволять этим отморозкам так себя вести, нужны единство и сплоченность вокруг нашего национального лидера Владимира Владимировича Путина».