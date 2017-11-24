В Кузбассе зарегистрировано более 15 тыс. случаев заболевания ОРВИ

По данным Роспотребнадзора по Кемеровской области, на минувшей неделе в Кузбассе зарегистрировано 15209 случаев заболевания острыми респираторными вирусными инфекциями. По сравнению с предыдущей неделей число больных увеличилось на 24,5% (+2996 человек).

Заболеваемость совокупного населения Кемеровской области выше эпидемического порога на 11,3%. Госпитализировано с признаками ОРВИ 277 больных, в том числе 262 ребенка и 5 подростков

В рамках лабораторного мониторинга за циркуляцией среди населения респираторных вирусов за неделю в Кемеровской области обследовано 59 больных ОРВИ. Этиологическая причина заболевания установлена у 17 больных: у 16 больных причиной заболевания явились аденовирусы. У одного больного в клиническом материале идентифицирован респираторно-синцитиальный вирус. Заболеваний, обусловленных вирусом гриппа, не выявлено.