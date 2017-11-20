СПЧ рекомендует вернуть на доработку проект о СМИ-иностранных агентах

Совет по правам человека при президенте России подготовил проект экспертного заключения на закон о СМИ-иностранных агентах, обнаружив в нем ряд существенных недостатков, сообщает ТАСС. В документе рекомендуется отклонить закон и вернуть его в Госдуму «для устранения выявленных недостатков».

В СПЧ обратили внимание на то, что проект закона не предусматривает иных оснований для признания иностранного СМИ выполняющим функции иностранного агента кроме наличия финансирования из иностранных источников. Любое иностранное СМИ финансируется из иностранных источников и, следовательно, любое из них может быть произвольно, по решению Министерства юстиции РФ, признано выполняющим функции иноагента.

В проекте заключения также указывается на невозможность возлагать на такие СМИ обязанности, предусмотренные законом о НКО-иноагентах, поскольку иностранные распространители информации могут быть не только некоммерческими организациями, но и физическими лицами и коммерческими организациями, а, значит, регулирование их деятельности не может регулироваться законом об НКО.

В СПЧ отмечают процедурные нарушения при принятии Госдумой законопроекта. «В ходе подготовки проекта ко второму чтению существенным образом были изменены не только его наименование, но и концепция», — говорится в проекте заключения. Авторы заключения считают, что для кардинального изменения концепции по регламенту Госдумы следовало сначала вернуть законопроект в первое чтение, чего сделано не было.

Напомним, 15 ноября Госдума приняла закон в третьем, окончательном чтении единогласно. Он позволяет признавать СМИ, имеющие иностранное финансирование, иностранными агентами. Решение об этом будет принимать Минюст РФ.