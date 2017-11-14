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В суде допрошен бывший глава ГИБДД Кузбасса Юрий Мовшин

В городском суде города Абакана прошло очередное заседание по делу о ДТП с участием экс-главы ГИБДД Кузбасса Юрия Мовшина, в результате которого погибли четыре человека.

В ходе заседания суд допросил Юрия Мовшина, который не признал свою вину и гражданские иски.

Таким образом, судебное следствие было закончено. Прения начнутся во второй половине декабря.

Напомним, ДТП с участием бывшего главы Госавтоинспекции Кузбасса произошло 23 апреля 2016 года в Кемеровском районе. В результате аварии погибли четыре женщины.

Рубрики: Происшествия
Автор: Лариса Сергеева
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