Экс-глава департамента транспорта Кузбасса осужден на полтора года колонии строгого режима

В Центральном районном суде Кемерова было рассмотрено уголовное дело бывшего начальника областного департамента транспорта и связи Петра Шикалева, обвиняемого в мошенничестве.

Установлено, что с сентября по ноябрь 2016 года Петр Шикалев похитил 581 тыс. руб. у областных пассажирских автотранспортных предприятий, изготовив от имени коммерческой организации фиктивные договоры и счета на оплату поставки металлических труб для автопредприятий, но фактически продукция не поставлялась. Предприятия перечислили на счет подставной компании деньги, которые впоследствии были переданы Шикалеву.

Шикалев, по мнению суда, обманул как руководителя фирмы, так и своих подчиненных и руководителей предприятий, сказав им, что деньги будут потрачены на служебные цели.

Суд признал экс-главу департамента транспорта Кузбасса виновным и назначил ему наказание в виде одного года и семи месяцев колонии строгого режима

Напомним, Петр Шикалев уволился в марте 2017 года по собственному желанию. Вскоре было объявлено о его уголовном преследовании.