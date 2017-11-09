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Сибирские регионы получили 1,8 млрд рублей от системы «Платон»

За два года регионы Сибири получили на ремонт дорог и мостов почти 1,8 млрд руб., собранных системой «Платон», сообщил в пресс-центре ТАСС начальник ФКУ «Дороги России» Иван Григорович.

Всего за два года система «Платон», в которой сейчас зарегистрированы 915 тыс. автомобилей, собрала почти 36 млрд руб. По данным господина Григоровича, самые большие транши от «Платона» получили Омская область — 750 млн руб., республика Алтай — 625 млн руб., Алтайский край — 250 млн руб. Он добавил, что работающие по системе «Платон» сибирские грузоперевозчики получили около 670 млн руб. вычета по транспортному налогу.

«Платон» — система взимания платы за проезд большегрузов по федеральным трассам. Она была введена в России в ноябре 2015 года. Введение системы вызвало массовые акции протеста у дальнобойщиков, в том числе и в сибирских регионах. Сейчас тариф «Платона» составляет 1,9 рубля за километр.

Рубрики: Экономика
Автор: Лариса Сергеева
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