В Кузбассе открывается межрегиональная выставка «Связь времен, или Назад в будущее»

Завтра, 9 ноября, в Кемеровском областном музее изобразительных искусств откроется межрегиональная художественная выставка «Связь времен, или Назад в будущее».

Выставка проводится в рамках мероприятий, посвященных 30-летию регионального отделения Российской академии художеств «Урал, Сибирь и Дальний Восток».

Участниками выставки станут художники восьми региональных центров Сибирского Федерального округа: Барнаул, Горно-Алтайск, Иркутск, Кемерово, Красноярск, Новосибирск, Новокузнецк, Омск. Экспозицию выставки составят около ста произведения изобразительного искусства: живопись, графика, скульптура.

Проект реализуется при финансовой поддержке Министерства культуры Российской Федерации и департамента культуры и национальной политики Кемеровской области. Инициатором проекта выступил Кемеровский областной музей изобразительных искусств.

10 ноября, в рамках выставочных мероприятий состоится Круглый стол, в котором примут участие ведущие специалисты Сибирского Федерального округа: художники, искусствоведы, музейщики. Тема обсуждения: «Реалистическое искусство на современном этапе: традиции и новаторство».