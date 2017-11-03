Власти Кузбасса пытаются помешать проведению встреч с Алексеем Навальным

Встреча с Алексеем Навальным в Кемерове, назначенная на 5 ноября, перенесена в Кировский район. Несмотря на то, что штаб Навального в Кемерове выиграл у администрации Кемерова иск в районном суде и согласовал проведение встречи с Алексеем Навальным 5 ноября в сквере Искусств, чиновники подали апелляцию на решение районного суда. Вчера областной суд Кемеровской области отменил это решение. Таким образом, в настоящее время мероприятие не согласовано.

Организаторы совместно с федеральным штабом приняли решение провести встречу в новом гайд-парке в Кировском районе, мотивируя это тем, что в гайд-парке можно собираться без предварительного согласования.

В Новокузнецке власти так же отказались согласовать все предлагаемые площадки.

Таким образом, до сегодняшнего дня в Кузбассе места проведения встреч с политиком Алексеем Навальным не согласованы.

По информации «Ведомостей», Алексею Навальному фактически перестали согласовывать встречи со сторонниками в регионах. По словам начальника федерального штаба Навального Леонида Волкова, первые встречи в начале сентября им согласовывали – в частности, 15–17 сентября так было в Мурманске, Екатеринбурге и Омске. На уведомления, поданные 18 сентября, были получены отказы в крупных городах, но теперь активистам отказывают в согласовании встреч и в городах с населением менее 500 000 жителей, говорит Волков.

На 3–6 ноября уведомления подавались в 42 городах в шести временных слотах, но из 252 заявок без оговорок была согласована только одна (в Сыктывкаре), а в Улан-Удэ власти трижды предлагали перенести акцию на неприемлемые площадки.

По мнению Навального, отказы горадминистраций координируются из Москвы. Поэтому встречи с избирателями теперь планируется проводить на частных площадках, как это уже было в Тамбове. Кроме того, Навальный планирует подать в суд на президента и его администрацию.

Однако и встречи на частных площадках власть считает нарушением порядка проведения публичных мероприятий. Так Навальный в Тамбове 29 октября провел встречу со сторонниками на частной территории, принадлежащей одному из предпринимателей. Однако суд Советского района Тамбова приговорил помощника координатора штаба Навального Леонида Ярыгина к 25 суткам административного ареста, признав его виновным в нарушении порядка проведения публичного мероприятия (ч. 8 ст. 20.2 КоАП) за митинг-встречу с Навальным 29 октября. В четверг был задержан и еще один помощник координатора штаба Навального в Тамбове Игорь Сливин. Ему также вменяют нарушение закона о митингах.

А в минувшую среду суд приговорил координатора штаба Навального в Тамбове Диану Рудакову к семи суткам административного ареста за нарушение законодательства об организации массовых мероприятий по ст. 20.2 КоАП. Ее обвинили в организации незаконного массового мероприятия 7 октября. При этом она заявила, что не организовывала никаких мероприятий 7 октября, были лишь одиночные пикеты.