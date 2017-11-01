В Кузбассе создали общественную группу для контакта с властями и угольщиками

В Кузбассе создали рабочую группу для контакта с властями и угольщиками в Новокузнецком районе, в которую вошли представители сельских поселений инициативных групп и городских общественных организаций, сообщает пресс-служба администрации Кемеровской области. Первая встреча группы назначена на 9 ноября.

Ранее сообщалось, что в администрации Новокузнецкого района прошла встреча главы района Дмитрия Беспалова с жителями деревень и садовых обществ, живущих вблизи разрезов. К главе Новокузнецкого района пришли около 200 человек.

На встрече обсуждались вопросы благоустройства, поставок населению гуманитарного угля, ремонта школ и детских садов, а также рекультивации земель после горных выработок. Кроме того, 30 октября в 18 населенных пунктах Кемеровской области были проведены пикеты и митинги, участники которых требовали обратить внимание властей на нарушения при строительстве разрезов.

Из-за невозможности провести нормальный митинг в Кузбассе, местные активисты готовятся к митингу в Новосибирске, который намечен на 3ноября и уже согласован. Митинг пройдёт под лозунгами: "Тулеева в отставку!", "Кузбасс наш дом, а не склад с углём", "Не хотим жить на лунных ландшафтах", "Деофшоризация угольной экономики Кузбасса".