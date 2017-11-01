В Кузбассе власть оказывает массированное давление на координатора штаба Навального в Кемерове

По информации главы кемеровского штаба оппозиционного политика Алексея Навального Ксении Пахомовой на ее близких оказывают давление, чтобы она прекратила свою деятельность.

По ее словам, во вторник с работы уволили ее мать, недавно назначенную директором школы №50. Наталья Пахомова ранее работала в этой же школе заместителем директора по учебной работе по трудовому соглашению. Поэтому уволить ее из-за политических предпочтений дочери не могли, хотя и хотели.

Когда ей предложили должность директора, она спросила: не отразится ли на работе то, что дочь возглавляет штаб Навального. Однако начальник управления культуры, спорта и молодежной политики мэрии Кемерова Ирина Сагайдак заверила Пахомову, что «сейчас не 1937 год, что я могу идти спокойно подписывать документы». Несмотря на это, 31 октября Наталья Пахомова узнала, что ее увольняют без объяснения причин.

Стоит отметить, что Наталья Пахомова — преподаватель со стажем работы более 20 лет. Она награждена двумя медалями адмнистрации Кемеровской области: "За веру и добро" и (!!!) "За достойное воспитание детей".

Ранее был отчислен из КузГТУ молодой человек Ксении, с которым она встречается уже пять лет — Александр Степанцов

Он закончил с красным дипломом Институт экономики и управления при Кузбасском государственном техническом университете (КузГТУ), потом поступил на бюджетное отделение в магистратуру Института информационных технологий, машиностроения и автомобилестроения при КузГТУ. До последнего времени учился в магистратуре на втором курсе. Причем получал повышенную стипендиюи претендовал опять на красный диплом.

9 октября ему позвонили из КузГТУ, и сказали, что у него "образовалась академическая задолженность". По словам Степанцова, «Формально меня отчислили за то, что я не сдал отчет по практике, у которой даже названия не было. 10 октября декан нашего института Дмитрий Стенин лично сказал мне, что у меня есть неделя на устранение задолженности. Я все сдал преподавателю меньше чем через сутки. Но уже на следующий день я узнал, что меня отчислили».

Никто из группы Александра не знал про эту практику. Его единственного отчислили, а у всех остальных на следующий день собрали зачетки и проставили практику просто так, без работ. Александр обратился с заявлением о незаконном отчислении в суд, профсоюз и прокуратуру, а также направил письмо в Министерство образования и науки РФ.

Но как только Александра отчислили, им занялся военкомат: ему на место работы принесли повестку на 2 ноября.

Что примечательно, сотрудники военкомата названивали родителям Александра под предлогом, что его никогда нет дома, и они не могут вручить ему повестку.

Сам Александр в штабе Навального не состоит, а на митинге политика был всего один раз, и этот митинг был согласованным.

Но репрессивная машина на этом не остановилась: с работы из-за политической деятельности Ксении могут уволить и ее семидесятилетнюю бабушку – смотрителя Кемеровского областного музея изобразительных искусств.

По словам Ксении, «Руководство музея сказало, что никаких профессиональных претензий к бабушке нет. Им очень стыдно, их заставляют так поступать, они хорошо к бабушке относятся, но "надо что-то с вашей внучкой делать, иначе ей займется прокуратура и полиция". Они намекали, что если я продолжу в том же духе, то бабушку придется уволить».

Сама Ксения Пахомова училась в Томском государственном университете на заочном отделении, сейчас находится в академическом отпуске. Ксения говорит, что ожидала проблем из-за того, что поддерживает оппозиционного политика, но не предполагала, что давить начнут не на нее, а на близких.