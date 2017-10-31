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В семи городах Кузбасса пройдут губернаторские ярмарки

3 ноября в семи городах Кузбасса — Кемерове, Новокузнецке, Белове, Прокопьевске, Киселевске, Анжеро-Судженске, Междуреченске, пройдут губернаторские ярмарки, посвященные Дню народного единства.

На ярмарках традиционно жители Кузбасса смогут приобрести свежие продукты по ценам ниже рыночных на 10 %. Свои товары представят сельскохозяйственные предприятия всех форм собственности, организации потребительской кооперации, предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности Кузбасса и Республики Алтай.

Покупателям предложат широкий ассортимент молочной продукции, свежего мяса, рыбы, овощей, а также хлебобулочных и кондитерских изделий, яиц, орехов, грибов, продуктов пчеловодства. Посетители смогут купить сувениры, в том числе изделия мастеров прикладного искусства, предметы быта и кухонную утварь, а также теплую одежду.    

Традиционно во время ярмарок будет организована работа полевых кухонь, мобильных офисов МФЦ «Мои документы».  В передвижных офисах «Мобильная социальная помощь» консультации проведут специалисты центров социального обслуживания населения, центров помощи семье и детям, отделов социальных выплат и льгот. 

Рубрики: Экономика
Автор: Лариса Сергеева
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