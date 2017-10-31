В Кемерове проходит фестиваль «Кузбасс театральный-2017»

С 29 октября по 2 ноября в Кемерове проходит региональный фестиваль «Кузбасс театральный-2017», который в этом называется «Энергия СегоДня».

Учредители фестиваля — департамент культуры и национальной политики Кемеровской области, организаторы — Кемеровское региональное отделение СТД РФ (ВТО) и кемеровский «Дом актёра».

В основной программе – 9 лучших спектаклей 2016-2017 годов, а так же обсуждение постановок ведущими театральными критиками страны, ежедневные образовательные лекции и мастер-классы специалистов из Москвы и Санкт-Петербурга, в числе которых известный режиссёр Анджей Бубень, преподаватель кафедры сценической речи ГИТИСа Лариса Кайдалова, известный хореограф Валерия Каспарова. Кром того, каждый вечер в Доме актёра работает фестивальный клуб, где участники могут делиться впечатлениями с коллегами по цеху.

Фестиваль неконкурсный, но для оценки художественного уровня показанных спектаклей, режиссерского и актерского мастерства сформирован экспертный совет фестиваля из числа ведущих критиков России (Андрей Пронин, Кристина Матвиенко, Юлия Клейман, Вера Сенькина). По итогам фестиваля будут вручены три награды: приз зрительских симпатий (по итогам опросов и анкетирования), приз критиков и специальный приз Союза театральных деятелей.

Важной особенностью фестиваля в этом году станет ведение «Театрального вестника» – своеобразного видеодневника событий. На протяжении всего проекта на площадках основной программы, местах проведения мастер-классов и образовательных лекций будет работать съемочная группа, которая будет фиксировать все события, делать интервью с участниками процесса: артистами, режиссерами, критиками и зрителями. Каждый вечер будет монтироваться фильм об очередном фестивальном дне, который уже на следующий день будет транслироваться в фойе всех театров, где проходят мероприятия фестиваля

Вчера на сцене Кемеровского областного театра драмы им.А.В.Луначарского состоялась торжественная церемония открытия фестиваля.

А 2 ноября в Кемеровском областном театре драмы им.А.В.Луначарского пройдет пресс-конференция, посвященная закрытию фестиваля, в которой примет участие почетный гость фестиваля – народная артистка России Лариса Голубкина. На торжественной церемонии закрытия она вручит одному из коллективов приз зрительских симпатий. После церемонии закрытия состоится творческий вечер Ларисы Голубкиной «С любовью к театру и кино».