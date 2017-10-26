В столице Кузбасса митинговать можно только в отдаленных районах

Коллегия Администрации Кемеровской области 23 октября приняла поправки к постановлению «Об определении единых специально отведенных или приспособленных для коллективного обсуждения общественно значимых вопросов и выражения общественных настроений, а также для массового присутствия граждан для публичного выражения общественного мнения по поводу актуальных проблем преимущественно общественно-политического характера мест». согласно которому общественные мероприятия теперь можно проводить только в Кировском районе города и на Мототреке, который так же находится в значительном удалении от центра.

Ранее объявленное общегородаским «гайд-парком» ьрадиционное место, для проведения общественных мероприятий и митингов, численностью до 100 чел) в сквере "Орбита" для выражения мнения и обсуждения общественных вопросов отныне закрыто.

Напрашивается вопрос: распространяется ли это постановление на представителей «Единой России», которые очень любят проводить политические акции в центре города – парке им. Жукова, и собираемых ими многочисленных бюджетников и студентов?