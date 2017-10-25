В Кузбассе почти на четверть сократилось жилищное строительство

Объемы ввода нового жилья в Кемеровской области в январе-сентябре 2017 года сократились до 620,7 тыс. кв. м, что на 22,6% меньше, чем в прошлом году, сообщает «КоммерсантЪ» со ссылкой на данные Кемеровостата.

При этом объем построенного в сельской местности жилья снизился только на 14,1%, составив 109 тыс. кв м. По данным статистиков, на 13,9% (до 91,9 тыс. кв. м) выросло количество нового жилья, введенного за счет бюджетных средств, на 13,1% (до 43,5 тыс. кв. м) — за счет федерального бюджета, на 14,6% (до 48,4 тыс кв м) — за счет областного и местных бюджетов. В то же время весь объем работ, выполненных в строительстве, за девять месяцев вырос на 5,2% (до 83,7 млрд руб.)