Госдума поддержала законопроект о досудебной блокировке сайтов нежелательных организаций

Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи рекомендовал принять в первом чтении законопроект о внесудебной блокировке сайтов иностранных организаций, которые признаны нежелательными на территории России, сообщает ТАСС.

Согласно законопроекту, Роскомнадзор сможет незамедлительно блокировать сайты по первому требованию Генеральной прокуратуры, чтобы остановить распространение запрещенных информационных материалов. Документ вносит поправки в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

Под «нежелательным контентом» в документе называются призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности и участию в массовых мероприятиях с нарушением закона.

В четверг 26 октября Госдума рассмотрит в первом чтении законопроект о внесудебной блокировке сайтов нежелательных организаций.

Между тем, по информации «КоммерсантЪ», в Госдуме не смогли назвать сайты, которые должны подвергнуться внесудебной блокировке.

Один из инициаторов законопроекта, зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин («Единая Россия») не смог назвать сайты, которых, по его мнению, должна коснуться блокировка. Хотя он уверен, что «они есть» и «их немало».

Согласно новому законопроекту, правоохранительные органы выявляют сайт, передают дело в Генеральную прокуратуру, которая отправляет их не в суд, а сразу Роскомнадзору с требованием блокировки.

На сайте Минюста России опубликован список из 11 иностранных и международных организаций, признанных «нежелательными» на территории России.

Это «Национальный фонд в поддержку демократии» (The National Endowment for Democracy), Институт Открытое Общество Фонд Содействия (OSI Assistance Foundation) Фонд Открытое общество (Open Society Foundation),"Американо-российский фонд по экономическому и правовому развитию" (U.S. RUSSIA FOUNDATION FOR ECONOMIC ADVANCEMENT AND THE RULE OF LAW), Национальный Демократический Институт Международных Отношений (National Democratic Institute for International Affairs), MEDIA DEVELOPMENT INVESTMENT FUND, Inc., Корпорация «Международный Республиканский Институт» (International Republican Institute), Open Russia Civic Movement, Open Russia (Общественное сетевое движение «Открытая Россия») (Великобритания), OR (Otkrytaya Rossia) («Открытая Россия») (Великобритания), Institute of Modern Russia, Inc («Институт современной России») (США), The Black Sea Trust for Regional Cooperation (Черноморский фонд регионального сотрудничества) (Румыния).