В Кузбассе проходит Сибирский экологический форум

В понедельник в Новокузнецке открылся Сибирский экологический форум. В мероприятии, которое проходит в выставочном комплексе «Кузбасская ярмарка», принимают участие представители областной и городской администраций, предприниматели из ассоциации переработчиков отходов, представители промышленных предприятий, производители, школьники, студенты, ученые.

Организаторы – администрации области и Новокузнецка, СРО «Кузбасская ассоциация переработчиков отходов», Центр рециклинга и экологии города Новокузнецка, Кемеровский государственный университет, ВК «Кузбасская ярмарка».

В программу форума включены конференции, семинары, круглые столы и презентации. В первый день, 24 октября, прошло пленарное заседание, где обсуждались проблемы экологии Кузбасса, актуальные вопросы природоохранного законодательства, развития промышленности переработки отходов, перспективы развития внутреннего туризма.

Во второй день прошли конференции: «Перспективы развития отходоперерабатывающей отрасли в Сибири» с участием представителей Кузбасской ассоциации переработчиков отходов, «Современные технологии для решения экологических задач» с участием представителей Федерального исследовательского центра угля и углехимии СО РАН и АО «Западно-Сибирский испытательный центр». Также в этот день пройдут семинары «Развитие внутреннего туризма и сохранение биоразнообразия. Проблемы и перспективы включения ООПТ в туристско-рекреационный кластер региона» и «Требования природоохранного законодательства к системам автоматического контроля выбросов в атмосферный воздух. Опыт применения на промышленных предприятиях».

Сегодня, 26 октября, в рамках форума состоятся круглые столы по темам: «Современные проекты в области благоустройства городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Комфортная городская среда» и «Перспективы реализации инновационных проектов в сфере переработки отходов в рамках Экотехнопарков».

Во время проведения форума Кузбасская ассоциация переработчиков организовала на территории выставочной компании «Кузбасская ярмарка» прием бытовых отходов «Зеленая точка», куда новокузнечане могут сдать макулатуру, пластиковых бутылки из-под напитков, отработанные энергосберегающие лампы и получить экопризы.

Кроме того, во время форума была организована выездная экскурсия на промышленную площадку ОАО «Энергия холдинг» с демонстрацией пилотного энерготехнологического комплекса по глубокой переработке промышленных отходов.

Для школьников и студентов во время форума работает молодежная площадка. Вниманию посетителей так же представлена выставка экспонатов музея находок ООО «ЭкоЛэнд», экскурсия «Эко-машины», мастер-класс по полигональному макетированию, эксперимент-шоу «Лёд и пламень», познавательная игра «Путешествие к началу времён».

На выставке кузбассовцы смогли ознакомиться с деятельностью компаний, занимающихся вопросами экотуризма, экообразования, лабораторных исследований, переработки отходов.

Между тем, в день открытия форума несколько человек устроили одиночные пикеты возле места его проведения. Таким образом пикетчики попытались привлечь внимание общественности к проблемам экологии в Кузбассе. Мужчины держали плакаты «Кузбасс наш дом, а не склад с углём», «Восстановите разрытые земли», «Мы любим Россию за красоту и природу», «Не хотим жить на лунных ландшафтах».

Участники пикета рассказали, сначала они хотели прийти с плакатами на территорию «Кузбасской ярмарки», где проходит форум, но охрана их не пустила